In Sicilia in tour Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come I Soliti Idioti, che dopo 10 anni tornano in scena con lo spettacolo “Fiodena Summer Tour 2023″.

Saranno protagonisti di “Etna in scena”, la rassegna esitiva del comune di Zafferana Etena, domenica 22 luglio, alle 21, ospiti di Sotto il Vulcano Fest, organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti sono in prevendita su http://www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets).

“È stata per noi una sorpresa vedere che, a distanza di 10 anni – raccontano Mandelli e Biggio – le persone avessero ancora tanta fiducia nel nostro progetto e per questo ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo. Appena sono uscite le date del tour primaverile in molti ci hanno chiesto di venire ad esibirsi nelle loro città, la tournée estiva sarà quindi l’occasione per arrivare ovunque a ringraziare tutti di persona”.