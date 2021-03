I medici di famiglia potranno vaccinare, il via libera dalla Regione

I medici di famiglia potranno vaccinare, il via libera arriva dalla Regione dopo una riunione tra l’assessorato regionale alla salute e i sindacati dei medici di medicina generale.

La Sicilia, quindi, sarà al passo con le atre regioni italiane dove la campagna di vaccinazione è già stata delegata anche ai medici di base. Quest’ultimi, inoltre, riceveranno un indennizzo per le dosi inoculate.

Dieci euro per ogni iniezione di vaccino nel proprio studio medico, 25 euro a dose se la somministrazione avviene nel domicilio del paziente, 10 euro a dose in presidio di continuità assistenziale. La somma di 31,50 euro spetterà per vaccinare in un centro vaccinale dell’Asp o in unità mobile.

