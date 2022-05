I Ferragnez hanno trascorso qualche giorno in Sicilia in occasione dei 35 anni di Chiara Ferragni.

Dopo aver festeggiato i suoi 35 anni, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni insieme al marito Fedez, i figli e i suoi più cari amici, continua la vacanza a Palermo.

La coppia ha da poco affrontato un difficilissimo periodo a causa del tumore del giovanissimo cantante.

Finalmente la loro vita sembra essere tornata alla normalità. Magari c’è ancora qualche strascico e preoccupazione, ma la coppia ha ricominciato a viaggiare e festeggiare.

La Ferragni è da sempre nota per i suoi festeggiamenti in grande stile ed è noto il suo amore per la Sicilia. E’ proprio a Noto infatti che la coppia più amata del web ha scelto di festeggiare qualche anno fa il matrimonio.

I 35 anni Chiara Ferragni ha scelto di festeggiarli a Palermo con una elegantissima sera e un look che ha fatto sorridere e ammiccare i palermitani e non solo. Molto scollata, ma bellissima. Forse un look azzardato per le temperature di questi giorni.

Dopo il compleanno, la coppia e gli amici hanno continuato il soggiorno.

Ieri la visita al Teatro dei Pupi siciliani. Eccoli quindi pubblicare una serie di stories su Instagram durante il tour all’Associazione Figli d’arte Cuticchio.

L’Associazione è nata nel 1971 e il Teatro dei Pupi S. Rosalia a Palermo è stato inaugurato nel 1973.

E’ qui che viene raccontata la storia dei paladini di Francia e dove si tramanda un’arte che è divenuta nel 2001 Patrimonio immateriale dell’umanità. Come raccontato nelle storie infatti si tratta di patrimonio immateriale in quanto non si riferisce ai Pupi in quanto oggetti ma alle tecniche di quest’arte tramandata di padre in figlio, da maestro ad allievo.

Il clan Ferragnez ha poi assistito ad uno spettacolo che a quanto pare sembra aver spaventato il piccolo Leo.

I Ferragnez hanno dimostrato, soprattutto durante la pandemia, il loro impegno sociale, la loro voglia di aiutare il prossimo. Un’altra cosa che ci insegnano è quanto possa essere importante la promozione del territorio italiano.

Grazie ai Ferragnez per aver scelto ancora una volta la Sicilia!