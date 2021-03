Hub vaccini Catania: domani solo quelli prenotati con “Poste”

CATANIA – Da domani all’Hub vaccini di San Giuseppe La Rena cambieranno tante cose: intanto non si potrà più accedere al sito di via Forcile fuori dalla fascia oraria di prenotazione, contingenza che nei giorni scorsi aveva creato situazioni di assembramenti incontrollabili. In più, è la notizia è di queste ore, l’assessorato regionale alla Sanità ha deciso che nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, potranno essere somministrati solo i vaccini prenotati attraverso il sito di Poste italiane. Nella giornata di oggi l’Asp di Catania ha inviato centinaia di e-mail informative in questo senso, ma è fin troppo facile prevedere che tante persone si presenteranno comunque all’hub, pretendendo la somministrazione del vaccino prenotato.

Sempre da domani, per evitare gli assembramenti documentati da video e fotografie dei giorni scorsi, Asp e Protezione civile hanno deciso (meglio tardi che mai, ndr) di approntare un servizio di selezione in entrata da via Forcile in base alla fascia oraria di prenotazione: in poche parole, per accedere bisognerà dimostrare di aver prenotato la vaccinazione nella fascia oraria in cui ci si presenta.

Infine, c’è grande attesa per la visita prevista per sabato alle 16 di Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nominato al posto del contestato Domenico Arcuri.