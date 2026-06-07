Howard the Duck, il papero che sfidò i supereroi: 49 anni fa il debutto della striscia quotidiana Marvel

Il 7 giugno 1977 Howard the Duck debuttava come striscia quotidiana sui giornali americani. Un personaggio fuori dagli schemi che trasformò la satira sociale in un fumetto di culto, dimostrando che la Marvel poteva raccontare molto più delle imprese dei suoi supereroi.

Quando si parla di Marvel, il pensiero corre immediatamente a Spider-Man, agli Avengers o agli X-Men. Eppure, tra le pagine della Casa delle Idee esiste un personaggio che ha saputo distinguersi da tutti gli altri grazie a una formula unica fatta di umorismo, critica sociale e surrealismo: Howard the Duck.

Il 7 giugno 1977 il celebre papero antropomorfo fece il suo debutto come striscia quotidiana sui giornali statunitensi, consolidando un successo che era già iniziato alcuni anni prima nei fumetti. Creato dallo sceneggiatore Steve Gerber e dal disegnatore Val Mayerik, Howard apparve per la prima volta nel 1973 come personaggio secondario destinato a diventare rapidamente una delle figure più originali dell’universo Marvel.

A differenza dei tradizionali supereroi, Howard non possiede poteri straordinari né combatte per salvare il mondo. È un papero proveniente da una dimensione alternativa che si ritrova improvvisamente catapultato sulla Terra. Da questa premessa apparentemente assurda nasce una delle più efficaci satire della società americana degli anni Settanta.

Attraverso gli occhi del protagonista, Gerber analizzava e criticava politica, consumismo, mass media e conformismo sociale. Howard osservava il mondo umano con sarcasmo e disincanto, mettendone in evidenza contraddizioni e paradossi. Un approccio che rese il fumetto qualcosa di molto diverso rispetto alla produzione mainstream dell’epoca.

Il successo del personaggio fu tale da spingere Marvel a sperimentare nuovi formati editoriali, tra cui appunto la distribuzione in striscia quotidiana, una forma narrativa tradizionalmente riservata ai grandi personaggi della stampa americana. Sebbene l’esperienza non ebbe una lunga durata, rappresentò un riconoscimento importante per un fumetto che aveva conquistato una solida base di lettori.

Nel corso degli anni Howard the Duck è diventato un vero e proprio personaggio di culto. La sua influenza è andata oltre il fumetto, arrivando al cinema con il discusso film del 1986 e, più recentemente, con alcune apparizioni nell’universo cinematografico Marvel che hanno riportato il personaggio all’attenzione del grande pubblico.

A quasi mezzo secolo dal debutto della sua striscia quotidiana, Howard continua a rappresentare uno degli esperimenti più audaci e innovativi della storia Marvel. Un personaggio nato come outsider che, proprio grazie alla sua capacità di osservare il mondo da una prospettiva diversa, è riuscito a lasciare un segno indelebile nella cultura pop.

In un panorama dominato da eroi in costume e battaglie epiche, il vecchio papero cinico creato da Steve Gerber ricorda ancora oggi che il fumetto può essere anche uno strumento di satira, riflessione e critica sociale.