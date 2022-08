Sarà la serie tv più costosa di sempre, parliamo di “House of the Dragon” ed è il prequel di “Game of Thrones” in Italia dal 22 agosto.

La nuova serie tv firmata HBO “House of Dragon” racconta gli eventi precedenti “Il Trono di Spade” ed è ambientata 200 anni prima. La serie tv nasce dal romanzo “Fuoco e sangue” di George R.R. Martin.

Sarà la serie tv più costosa di sempre con quasi 20 milioni di dollari di spesa per la realizzazione di ogni episodio.

Una cifra che potrà sembrare esorbitante ma che in realtà è nulla se paragonata alle spese della nuova serie tv Amazon Prime “Gli anelli del potere”. Per questa serie infatti sono stati spesi 465 milioni di dollari per gli 8 episodi della prima stagione. O ancora, tra le serie tv più costose citiamo la quarta stagione di “Stranger Things” per cui sono stati spesi 30 milioni di dollari a episodio.