Addio a Hiromitsu Morita, storico regista dell’animazione giapponese: aveva lavorato a “Sazae-san” e “Kobo-chan”

La scomparsa di Hiromitsu Morita e l’annuncio di Eiken

Il mondo dell’animazione giapponese piange la scomparsa di Hiromitsu Morita, regista e direttore dell’animazione che ha contribuito alla realizzazione di alcune delle serie più longeve e amate della televisione nipponica. La notizia della sua morte, avvenuta il 4 giugno 2026, è stata resa nota il 15 giugno dalla casa di produzione Eiken, che ha voluto ricordarne il fondamentale contributo artistico e umano nel corso di una carriera durata decenni.

Una carriera lunga decenni nell’animazione giapponese

Morita è stato una figura di riferimento nel settore dell’animazione televisiva giapponese. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, lavorando come coordinatore dell’animazione per Kobo-chan nel 1990 e successivamente come regista della serie Ijiwaru Baasan nel 1996. Il suo nome resta però particolarmente legato a Sazae-san, la celebre serie animata considerata un’autentica istituzione della cultura popolare giapponese. Entrato nello staff del programma nel 2005 come regista degli episodi, nel 2011 era stato nominato Chief Director, incarico che ha mantenuto fino al suo ritiro nel marzo 2024.

Nel comunicato diffuso da Eiken, la società ha sottolineato come Morita abbia guidato la produzione per oltre tredici anni, distinguendosi non solo per la sua professionalità ma anche per le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e collaboratori. La casa di produzione ha espresso profonda gratitudine per il contributo offerto alle proprie opere e per l’amore dimostrato verso i progetti a cui ha lavorato.

Il contributo alla storia dell’animazione giapponese

La carriera di Morita attraversa una fase cruciale della storia dell’animazione giapponese. Secondo diverse ricostruzioni, agli inizi del suo percorso professionale collaborò anche con la storica Mushi Production, lo studio fondato da Osamu Tezuka, partecipando alla realizzazione di produzioni che hanno segnato intere generazioni di spettatori.

Sebbene il suo nome fosse meno noto al grande pubblico rispetto a quello di autori e character designer più celebri, il lavoro di Morita ha contribuito in maniera determinante alla qualità e alla longevità di serie che continuano ancora oggi a occupare un posto speciale nell’immaginario collettivo giapponese.

Con la sua scomparsa, l’industria dell’animazione perde uno dei professionisti che, lontano dai riflettori, hanno contribuito a costruire la storia della televisione animata del Giappone contemporaneo. Un’eredità fatta di dedizione, competenza e passione che continuerà a vivere nelle opere che ha contribuito a realizzare.