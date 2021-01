Guarita la dottoressa risultata positiva al Covid dopo il vaccino

È guarita l’infettivologa Antonina Franco, direttore del Centro Covid dell’ospedale Umberto I di Siracusa. La dottoressa, dopo ben 13 giorni di ricovero, è risultata negativa al Covid.

Il suo caso aveva destato scalpore, poiché Franco era risultata positiva dopo aver effettuato il vaccino contro il Sars Cov 2. La dottoressa, infatti, era stata il primo operatore sanitario della provincia di Siracusa nella giornata del V-Day il 27 dicembre scorso, ad essere vaccinato a Palermo. Ma a cinque giorni di distanza dalla prima dose del vaccino era risultata positiva al virus che era già in incubazione.

«Questa esperienza dolorosa – dice Antonina Franco – ha avuto per me una doppia valenza. La prima cristiana, la seconda scientifica perché essendo una infettivologa non potevo non essere aperta alla scienza. È proprio quella che in questo momento ci sta aiutando, grazie al vaccino, a fermare l’avanzare del coronavirus e che in futuro ci permetterà di ritornare ad una vita normale. Grazie al vaccino che avevo praticato non ho lasciato indisturbato il virus che stavo incubando impedendogli di moltiplicarsi e di arrecare altro danno».

«Farò il richiamo dopo essermi sottoposta al sierologico. La terapia che ho praticato – prosegue – è la stessa che faccio ai miei pazienti, che ha consentito di ridurre la mortalità come risulta da tanti studi scientifici già pubblicati. Noi come Asp di Siracusa abbiamo partecipando, classificandoci il dodicesimo Centro su settecento Centri italiani».

E.G.