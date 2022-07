All’interno del Parco Archeologico di Siracusa, la Grotta dei Cordari, la più suggestiva delle Latomie del Paradiso.

Al’interno del Parco Archeologico di Siracusa, proprio di fianco all’Orecchio di Dionisio, si trova la Grotta dei Cordari appartenente al complesso delle Latomie del Paradiso.

Si tratta di un complesso di grandi dimensioni dove sin dal XVII fino al 1984 circa gli artigiani producevano corde con la ruota a mano. Da qui appunto il nome di Grotta dei Cordari. Un lavoro molto semplice, faticoso, ma allo stesso tempo folkloristico che attirava l’attenzione dei turisti in visita a Siracusa.

Ciò che rende suggestiva la Grotta è il contrasto di luci all’interno. Un effetto che è dato dalla presenza all’interno dell’acqua che colora naturalmente la grotta in maniera differente in base al momento, e quindi alla luce. La luce infatti incontrando l’acqua, le parete rocciose e i muschi genera dei meravigliosi effetti.

Ad ammirare in particolar modo la Grotta dei Cordari ultimamente è stata la star hollywoodiana Sharon Stone. L’attrice infatti si trovava a Siracusa lo scorso fine settimana in occasione dell’evento Alta Moda Dolce & Gabbana. Durante la sua visita alla Grotta dei Cordari, dove si è tenuto un evento privato, Sharon Stone ha particolarmente apprezzato lo street food siciliano così come il sito. La diva ha infatti postato su Instagram un video in cui descrive il luogo: “I’ve never seen anything like this before” afferma l’attrice.

Non resta che visitare Grotta dei Cordari, una delle tante, infinite meraviglie che la nostra Sicilia ci offre e che spesso, purtroppo, non sappiamo di avere.