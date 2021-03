Grave sinistro sulla A-19: collisione fra 3 auto, un ferito

Tre veicoli sono entrati in collisione e nel grave sinistro una persona è rimasta ferita. Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Catenanuova e Agira, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto al km 145.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto il personale Anas per la gestione e il ripristino della viabilità provvisoriamente deviata allo svincolo di Catenanuova.

G.G.