Risalgono a poche ore le ultime news di Google. L’azienda rilascia VPN gratis (quasi per tutti).

La notizia riguarda 22 Paesi, tra questi l’Italia. Tutti i piani di Google One ora includono l’accesso VPN. Fino a qualche mese fa vi si poteva accedere attivando il piano Premium da 9,99 € al mese. Adesso invece basta abbonarsi al piano più economico, quello Basic da 1,99 € mensili per godere dei vantaggi.

Per chi non avesse molte conoscenze in merito: una VPN o Virtual Private Network (Rete virtuale privata) crea una connessione di rete privata tra dispositivi su internet e sono utilizzate per trasmettere dati sulle reti pubbliche in modo anonimo e sicuro, crittografando i dati in modo che non possano essere letti da chi non è autorizzato a riceverli.