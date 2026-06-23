Go Nagai torna a Lucca Comics & Games 2026: il padre dei super robot sarà ospite della storica manifestazione

Una notizia destinata a entusiasmare generazioni di appassionati di fumetto e animazione: Go Nagai, uno dei più influenti autori della storia del manga, sarà tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2026.

Go Nagai torna in Italia per Lucca Comics & Games 2026

L’annuncio della presenza del maestro giapponese ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan italiani, che avranno l’opportunità di incontrare dal vivo una delle figure più importanti della cultura pop contemporanea. Creatore di opere che hanno segnato intere generazioni, Go Nagai rappresenta un autentico pilastro dell’immaginario collettivo, capace di rivoluzionare il fumetto giapponese e di lasciare un’impronta indelebile anche nel mondo dell’animazione.

Il suo nome è indissolubilmente legato a titoli che hanno fatto la storia come Mazinga Z, UFO Robot Goldrake, Devilman e Cutie Honey. Opere che non solo hanno riscosso un enorme successo commerciale, ma che hanno introdotto innovazioni narrative e concettuali destinate a influenzare decenni di produzioni successive.

Il padre di Goldrake, Mazinga Z e Devilman

Particolarmente significativo è il contributo offerto da Nagai al genere dei robot giganti. Con Mazinga Z, pubblicato nei primi anni Settanta, il mangaka diede vita a un’intuizione destinata a cambiare per sempre il settore: un robot pilotato dall’interno da un essere umano. Un’idea apparentemente semplice che avrebbe dato origine all’intero filone dei cosiddetti “super robot”, diventando un modello per numerose opere successive.

In Italia il legame con il maestro giapponese è ancora più profondo. L’arrivo di Goldrake sulle televisioni nazionali alla fine degli anni Settanta rappresentò un autentico fenomeno culturale, aprendo la strada alla diffusione degli anime nel nostro Paese e contribuendo alla formazione dell’immaginario di milioni di spettatori.

Il legame speciale tra Go Nagai e il pubblico italiano

La partecipazione di Go Nagai assume inoltre un valore simbolico particolare perché avverrà durante un’edizione speciale di Lucca Comics & Games, che nel 2026 celebrerà il sessantesimo anniversario della manifestazione. Un traguardo importante per quello che è ormai considerato uno dei più prestigiosi eventi internazionali dedicati al fumetto, al gioco e alla cultura pop.

Per il pubblico sarà l’occasione di rendere omaggio a un autore che ha saputo attraversare oltre mezzo secolo di storia dell’intrattenimento mantenendo intatta la propria capacità di innovare e sorprendere. Per Lucca Comics & Games, invece, la presenza del maestro rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un’edizione che si preannuncia già memorabile.

Un ospite d’eccezione per il sessantesimo anniversario di Lucca Comics

L’appuntamento è dunque fissato per il 2026, quando uno dei padri fondatori del manga moderno tornerà a incontrare il pubblico italiano, confermando ancora una volta il profondo legame che unisce Go Nagai e l’Italia, un Paese che da sempre ha accolto con entusiasmo le sue opere e il suo straordinario universo creativo.