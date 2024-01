Gli Autogol, trio comico italiano che basa la propria comicità sul calcio, sono pronti a tornare in teatro con Calcio Spettacolo dopo il successo del tour di novembre. La tournée attraverserà otto città italiane, iniziando da Catania e proseguendo per Palermo, Napoli, Verona, Udine, Roma, Torino, per concludersi a Milano. I biglietti sono già disponibili su diverse piattaforme di vendita online.

Reduci dai successi ottenuti al Prima Festival e al Tim Summer Hits, Alessandro, Michele e Rollo porteranno sul palco uno spettacolo unico sul calcio, tra aneddoti e divertimento. La messa in scena sarà contornata dalle gag più iconiche del trio e dai cliché del mondo del calcio.

Le parodie e le imitazioni sono i cavalli di battaglia che li hanno resi celebri e saranno – ovviamente – parte integrante dello spettacolo. Non mancheranno di certo i personaggi più iconici del trio, tra cui: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi; ma anche Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli, Massimo Moratti e molti altri.

Questa tournée rappresenta per Gli Autogol un ritorno alle origini, in virtù del fatto che i loro esordi risalgono al teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia. La passione per la comicità calcistica è stata la base della loro ascesa sui social media e ora viene celebrata attraverso il teatro, dove tutto ebbe inizio. Calcio Spettacolo è il frutto della creatività del trio, con la collaborazione di Carlo Negri e la produzione curata da Ridens.

Ecco le tappe del tour da segnare sul calendario:

19 marzo 2024: CATANIA – TEATRO AMBASCIATORI

20 marzo 2024: PALERMO – TEATRO ORIONE

21 marzo 2024: NAPOLI – TEATRO TROISI

28 marzo 2024: VERONA – TEATRO ALCIONE

29 marzo 2024: UDINE – TEATRO PALAMOSTRE

8 aprile 2024: ROMA – TEATRO GHIONE

15 aprile 2024: TORINO – TEATRO GIOIELLÒ

23 aprile 2024: MILANO – TEATRO SAN BABILA