Sicuramente tutti ricordiamo Giuseppe Gibilisco come il grande campione che, alle Olimpiadi di Atene 2004, ha conquistato la medaglia di bronzo nell’salto con l’asta. Dopo aver concluso la sua carriera sulla pista da atletica ha intrapreso quella di allenatore. Il suo allievo Claudio Stecchi ha ottenuto ed eguagliato il record italiano di Gibilisco saltando 5.82.

Ma in un modo o in un altro la sua passione per l’altezza o per il “volo” non finisce mai. Gibilisco, infatti, è al timone dell’Avio Club Siracusa con il Vice Maurizio Lanto e i consiglieri Pietro Genovese Mattia Mallia, Francesco Moceo e Ignazio Nobile.

«E a Siracusa si vola- come dichiarato a la Sicilia – infatti dal 1987 che un gruppo di amici, amanti del cielo, si riunisce di settimana in settimana per realizzare il sogno di Icaro. Prima con mezzi quasi di fortuna, oggi con aerei ultraleggeri e deltaplani tecnologici, avanzati, sicuri e soprattutto divertenti. In una traversa di Strada Laganelli, nella zona sud di Siracusa, si concentra la nostra realtà, fatta di una pista di 450 metri, due hangar, uffici, club house e una ventina di aerei. Ho iniziato la mia avventura aeronautica e per csaso è iniziata la mia carriera agonistica».

«Tra un allenamento e l’altro al Centro di Preparazione Olimpica di Formia – conclude – dove sono stato per circa 20 anni, passava spesso nel periodo estivo un deltaplano a motore. Incuriosito da quel mezzo chiesi dove poter fare un giro e così conobbi colui che poi è stato il mio istruttore di volo, Massimo Aversano e da lì è iniziato questo amore infinito per il mondo del volo».

Insomma Giuseppe Gibilisco, grazie all’Avio Club, vuole far conoscere a quanti più possibile questa disciplina poco conosciuta ma che trasmette tanta adrenalina.