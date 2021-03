Giulia muore a 26 anni con il suo bimbo in grembo: oggi i funerali

Si svolgeranno oggi, venerdì 19 marzo, alle ore 16:00 nella Chiesa di San Giovanni Battista, a San Giovanni La Punta i funerali di Giulia Contraffatto, la 26enne stroncata da un improvviso malore martedì scorso.

Il destino avverso l’ha portata via insieme al bimbo che teneva in grembo, il piccolo Vittorio. Secondo una prima ricostruzione, a decretare il decesso della 26enne sarebbe stata una complicazione dovuta alla gravidanza.

Il dolore della comunità catanese sconvolta dall’improvvisa morte della giovane, però, non si placa. Tanti i messaggi di cordoglio che stringono il cuore: “Fino a due giorni fa parlavamo di vestitini e tutine da comprare per i nostri pargoli. Ancora non ho metabolizzato e non credo metabolizzerò mai la tua scomparsa improvvisa. Vola in alto insieme al tuo gioiello che tanto amavi”, scrive un’amica.

E.G.