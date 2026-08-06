6 agosto, la Giornata internazionale dedicata ai Paesi senza sbocco sul mare: quando la geografia diventa una sfida per lo sviluppo

Ogni anno, il 6 agosto, le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale di sensibilizzazione sui bisogni e le sfide speciali dei Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, una ricorrenza che richiama l’attenzione su una realtà spesso poco conosciuta, ma che coinvolge centinaia di milioni di persone.

Nel mondo esistono 32 Paesi in via di sviluppo privi di accesso diretto al mare, distribuiti tra Africa, Asia, Europa e Sud America. L’assenza di uno sbocco costiero rappresenta molto più di una semplice caratteristica geografica: si traduce in costi più elevati per il commercio internazionale, tempi di trasporto più lunghi e una maggiore dipendenza dai Paesi confinanti per raggiungere i porti marittimi.

Una sfida che incide sull’economia

Per queste nazioni, esportare e importare merci significa affrontare procedure doganali multiple, infrastrutture spesso insufficienti e costi logistici significativamente superiori rispetto ai Paesi costieri. Le conseguenze si riflettono sulla competitività delle imprese, sull’attrazione degli investimenti esteri e, in ultima analisi, sulle opportunità di crescita economica.

Molti di questi Stati dipendono inoltre dalla stabilità politica e dalla qualità delle infrastrutture dei Paesi di transito. Eventuali crisi, conflitti o interruzioni delle reti di trasporto possono compromettere rapidamente gli approvvigionamenti e le esportazioni, rendendo le loro economie particolarmente vulnerabili.

Oltre la geografia

La mancanza di accesso al mare si intreccia spesso con altre criticità. Molti dei Paesi interessati registrano livelli elevati di povertà, limitato sviluppo industriale e una forte esposizione agli effetti del cambiamento climatico. In diversi casi, la distanza dai principali mercati internazionali contribuisce ad aumentare il divario economico rispetto alle economie più avanzate.

Per questo motivo, la comunità internazionale considera il miglioramento delle infrastrutture di trasporto, la cooperazione regionale e la semplificazione delle procedure commerciali elementi essenziali per favorire uno sviluppo più equo e sostenibile.

Il ruolo delle Nazioni Unite

La ricorrenza del 6 agosto invita governi, organizzazioni internazionali e società civile a promuovere politiche capaci di ridurre gli ostacoli strutturali che limitano la crescita di questi Paesi. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti commerciali, incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e favorire una maggiore integrazione nei mercati globali.

La giornata si inserisce inoltre nel più ampio quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ricordando che le disuguaglianze non dipendono esclusivamente dalle risorse economiche, ma anche dalle condizioni geografiche e dalla possibilità di accedere alle reti del commercio internazionale.

Una riflessione che riguarda tutti

In un mondo sempre più interconnesso, la posizione geografica continua a influenzare profondamente le opportunità di sviluppo. La Giornata internazionale dedicata ai Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare ricorda che garantire collegamenti efficienti, infrastrutture moderne e cooperazione tra Stati non significa soltanto favorire la crescita economica di alcune nazioni, ma contribuire a costruire un sistema globale più resiliente, inclusivo e capace di offrire opportunità a tutti.

Dietro una mappa geografica si nascondono infatti storie di persone, comunità ed economie che ogni giorno affrontano ostacoli invisibili ai più. Portare l’attenzione su queste sfide significa anche riconoscere che lo sviluppo sostenibile passa dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, indipendentemente dalla sua posizione nel mondo.

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