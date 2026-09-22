Giornata mondiale senza auto: quando lasciare l’auto a casa diventa una scelta di città

Il 22 settembre torna la Giornata mondiale senza auto, un appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile e alla riscoperta degli spazi urbani.

Per un giorno, almeno idealmente, le automobili lasciano spazio a biciclette, pedoni e mezzi pubblici. È questo lo spirito della Giornata mondiale senza auto, che ogni anno invita cittadini e amministrazioni a riflettere sul modo in cui ci spostiamo e sull’impatto che le nostre abitudini hanno sull’ambiente e sulla qualità della vita.

Non si tratta soltanto di una giornata simbolica. La questione della mobilità riguarda direttamente la vita quotidiana delle città: traffico, rumore, qualità dell’aria, occupazione dello spazio pubblico e tempi necessari per raggiungere il lavoro, la scuola o i servizi.

Lasciare l’auto a casa, quando è possibile, significa anche sperimentare una prospettiva diversa sulla città. Percorrere un tragitto a piedi o in bicicletta permette di vivere gli spazi urbani con un ritmo differente; utilizzare il trasporto pubblico significa, invece, interrogarsi sulla qualità e sull’accessibilità dei collegamenti.

La Giornata mondiale senza auto rappresenta quindi un’occasione per mettere al centro non soltanto il comportamento del singolo cittadino, ma anche le scelte delle amministrazioni. Una mobilità realmente sostenibile richiede infatti infrastrutture adeguate, trasporto pubblico efficiente, percorsi ciclabili sicuri e spazi pensati anche per chi si muove a piedi.

Il tema è particolarmente importante nelle grandi città, dove la densità del traffico può incidere significativamente sulla vivibilità dei quartieri. Ma la sfida riguarda anche i centri più piccoli, dove spesso l’automobile rimane il principale mezzo per gli spostamenti quotidiani.

La giornata del 22 settembre può allora diventare un momento per porsi una domanda semplice: come sarebbe la nostra città se avessimo più alternative all’automobile?

La risposta non passa necessariamente dall’eliminazione delle auto, ma dalla possibilità concreta di scegliere. Una città nella quale camminare, pedalare o utilizzare il trasporto pubblico siano alternative realmente praticabili è una città che offre ai propri abitanti più possibilità di movimento.

Per questo la Giornata mondiale senza auto non è soltanto un invito a rinunciare per qualche ora alla macchina. È soprattutto un’occasione per immaginare una mobilità urbana nella quale persone, ambiente e spazio pubblico possano trovare un equilibrio diverso.

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