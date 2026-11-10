10 novembre, Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo: quando la ricerca diventa uno strumento per costruire il futuro

Dalla lotta alle disuguaglianze alla tutela dell’ambiente, la scienza non è soltanto conoscenza, ma una risorsa fondamentale per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Non è soltanto una celebrazione del sapere e della ricerca, ma un’occasione per riflettere sul ruolo che la scienza può avere nella costruzione di un mondo più giusto, sostenibile e pacifico. Oggi, 10 novembre, si celebra la Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, istituita dall’UNESCO nel 2001 per ricordare quanto il progresso scientifico sia strettamente legato al benessere delle società.

In un mondo attraversato da conflitti, crisi climatiche, emergenze sanitarie e profonde disuguaglianze, la scienza rappresenta una delle risorse più importanti per comprendere la realtà e individuare soluzioni concrete. Dalla ricerca medica alle nuove tecnologie, dalle energie rinnovabili alla tutela degli ecosistemi, le conoscenze scientifiche contribuiscono ogni giorno a trasformare il presente e a immaginare il futuro.

Ma il progresso, da solo, non basta. La conoscenza deve essere accessibile, condivisa e messa al servizio della collettività. È questo uno dei messaggi centrali della ricorrenza: la scienza non può rimanere confinata nei laboratori o nelle università, ma deve diventare patrimonio comune, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni, scuole e comunità.

Un tema particolarmente importante riguarda il rapporto tra scienza e pace. La collaborazione tra ricercatori di Paesi diversi dimostra come la conoscenza possa superare confini geografici, culturali e politici. La diplomazia scientifica, attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale, può contribuire a costruire ponti anche in contesti segnati da tensioni e divisioni.

C’è poi la sfida della sostenibilità. Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e il consumo delle risorse naturali richiedono risposte fondate su dati, ricerca e innovazione. Senza il contributo della comunità scientifica, affrontare queste emergenze sarebbe ancora più difficile.

La Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo invita anche a riflettere sull’importanza dell’educazione scientifica, soprattutto tra le nuove generazioni. Stimolare la curiosità, sviluppare il pensiero critico e contrastare la disinformazione significa fornire ai cittadini gli strumenti per interpretare un mondo sempre più complesso.

In questa prospettiva, la scienza non è un sapere distante dalla vita quotidiana, ma una presenza costante nelle nostre scelte: dalla salute all’alimentazione, dalla mobilità all’ambiente, fino all’utilizzo delle tecnologie digitali.

La ricorrenza del 10 novembre ci ricorda, dunque, che investire nella ricerca significa investire nel futuro. Perché la scienza può offrire strumenti straordinari per migliorare la vita delle persone, ma è la responsabilità collettiva nel suo utilizzo a determinarne il valore.

La vera sfida non è soltanto scoprire qualcosa di nuovo, ma fare in modo che quella scoperta possa contribuire al bene comune.