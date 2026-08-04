4 agosto, Giornata Mondiale del Gufo: il silenzioso custode della notte che chiede di essere protetto

C’è un animale che da secoli affascina l’uomo, alimentando leggende, superstizioni e racconti popolari. Per alcune culture è simbolo di saggezza, per altre presagio di sventura. In realtà, il gufo è uno degli animali più preziosi per l’equilibrio degli ecosistemi. Il 4 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Gufo (World Owl Day), una ricorrenza internazionale nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione di questi straordinari rapaci notturni e dei loro habitat.

Un cacciatore perfetto

Grazie alla sua vista eccezionale, all’udito finissimo e a un volo praticamente silenzioso, il gufo è uno dei predatori più efficienti della natura. Può individuare una preda anche nel buio più completo e catturarla senza farsi percepire.

La sua alimentazione è composta prevalentemente da piccoli roditori, insetti, rettili e altri animali di piccola taglia. Per questo motivo svolge un ruolo fondamentale nel controllo naturale delle popolazioni di topi e altri animali che potrebbero diventare infestanti.

Un simbolo tra mito e realtà

Nell’antica Grecia il gufo era l’animale sacro della dea Atena, simbolo di intelligenza e conoscenza. In molte tradizioni popolari europee, invece, il suo verso notturno è stato associato a credenze e superstizioni, spesso prive di qualsiasi fondamento scientifico.

Oggi la ricerca ha restituito al gufo il suo vero ruolo: quello di indicatore della salute degli ecosistemi. Dove vivono i gufi, infatti, spesso significa che l’ambiente è ancora ricco di biodiversità.

Le minacce

Nonostante la loro straordinaria capacità di adattamento, molte specie di gufi sono oggi minacciate dalla perdita degli habitat naturali, dall’urbanizzazione, dall’uso di pesticidi, dagli incidenti stradali e dall’inquinamento luminoso, che altera le loro abitudini di caccia e riproduzione.

Anche il cambiamento climatico sta modificando la disponibilità delle prede e gli equilibri ambientali da cui questi rapaci dipendono.

I gufi in Italia

Nel nostro Paese vivono diverse specie di rapaci notturni, tra cui il gufo comune, l’assiolo, il barbagianni, l’allocco e il gufo reale, il più grande rapace notturno europeo, con un’apertura alare che può superare il metro e mezzo.

Molte di queste specie sono protette e monitorate da associazioni e istituti di ricerca che ne seguono la distribuzione e lo stato di conservazione.

Una ricorrenza per guardare oltre il buio

La Giornata Mondiale del Gufo non è soltanto un’occasione per conoscere meglio uno degli animali più affascinanti del pianeta. È anche un invito a riflettere sul valore della biodiversità e sulla necessità di proteggere gli ambienti naturali che ospitano queste creature.

Perché il silenzioso volo di un gufo, spesso invisibile ai nostri occhi, racconta molto dello stato di salute della natura che ci circonda. E conservarlo significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

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