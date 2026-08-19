Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, quando aiutare significa rischiare la vita

Il 19 agosto il mondo celebra gli operatori umanitari. Ma nel 2026 il significato di questa giornata è soprattutto un appello: proteggere chi protegge gli altri.

C’è chi corre verso il pericolo mentre tutti gli altri cercano di fuggire. Chi porta acqua dove manca, medicine dove gli ospedali sono al collasso, cibo dove la fame ha cancellato ogni certezza. Sono gli operatori umanitari, uomini e donne che lavorano nelle guerre, dopo le catastrofi naturali, nelle emergenze sanitarie e nei luoghi dove la sopravvivenza quotidiana è diventata una sfida.

Oggi, 19 agosto, si celebra la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il lavoro di chi presta assistenza alle popolazioni colpite dalle crisi e per richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza degli operatori umanitari.

Ma questa non è soltanto una giornata dedicata al riconoscimento. È soprattutto una giornata della memoria.

Il 19 agosto 2003, un attentato contro il Canal Hotel di Baghdad provocò la morte di 22 operatori umanitari, tra cui Sergio Vieira de Mello, rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU per l’Iraq. Cinque anni dopo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì ufficialmente la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario proprio per ricordare quella tragedia.

Un lavoro sempre più pericoloso

Nel 2026 il messaggio delle Nazioni Unite è particolarmente duro: non basta esprimere preoccupazione, servono conseguenze per chi attacca gli operatori umanitari.

Secondo i dati ONU, nel 2025 sono stati uccisi almeno 326 operatori umanitari in 21 Paesi. Il bilancio porta a oltre mille gli operatori uccisi nell’arco di tre anni.

Numeri che raccontano soltanto una parte della storia. Dietro ogni vittima ci sono una famiglia, colleghi, amici e una comunità privata di qualcuno che aveva scelto di aiutare.

E a correre i rischi maggiori sono spesso proprio gli operatori locali: persone che lavorano nelle proprie comunità e che, nonostante la crescente insicurezza, continuano a garantire servizi essenziali.

Il mondo ha sempre più bisogno di aiuto

La dimensione delle emergenze è altrettanto impressionante. Alla fine di maggio 2026, secondo le Nazioni Unite, oltre 252 milioni di persone avevano urgente bisogno di assistenza e protezione umanitaria: 13 milioni in più rispetto all’inizio dell’anno.

Guerre, sfollamenti, crisi alimentari, calamità naturali e cambiamenti climatici stanno moltiplicando le necessità mentre le risorse disponibili non crescono allo stesso ritmo.

Al 31 maggio, i piani umanitari richiedevano 33,66 miliardi di dollari, ma ne erano stati raccolti appena 8,21 miliardi: circa il 24,4 per cento del necessario.

È una contraddizione che pesa sulla vita di milioni di persone: proprio mentre aumenta il numero di chi ha bisogno di aiuto, diminuiscono le risorse per garantirlo.

Proteggere chi aiuta

La Giornata mondiale dell’aiuto umanitario diventa quindi anche un richiamo al diritto internazionale.

Gli operatori umanitari e sanitari, così come i civili, devono essere rispettati e protetti nei conflitti. Le Nazioni Unite chiedono inoltre che l’accesso agli aiuti sia sicuro, rapido e senza ostacoli e che eventuali violazioni vengano investigate e perseguite.

Perché c’è un principio semplice, ma troppo spesso disatteso: chi porta soccorso non può diventare un bersaglio.

La guerra può avere molte vittime. Ma quando viene colpito chi cerca di salvare vite, a essere messa in discussione è qualcosa di ancora più profondo: la possibilità stessa di aiutare.

Non soltanto una ricorrenza

Il 19 agosto, dunque, non dovrebbe essere soltanto una data sul calendario.

È il giorno per ricordare chi non è tornato a casa. Per conoscere il lavoro di migliaia di persone che continuano a operare nelle situazioni più difficili. E, soprattutto, per interrogarsi sul valore che attribuiamo alla vita umana quando questa è lontana dai nostri occhi.

La solidarietà non dovrebbe avere confini geografici. E chi dedica la propria vita agli altri dovrebbe poter contare almeno su una certezza: essere protetto mentre protegge.

È questo il senso più profondo della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. Non soltanto dire grazie a chi aiuta, ma chiedere che possa continuare a farlo.

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