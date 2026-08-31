31 agosto, la Giornata internazionale delle persone di origine africana: memoria, identità e diritti oltre gli stereotipi

Oggi, 31 agosto, si celebra la Giornata internazionale delle persone di origine africana, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il contributo delle persone di origine africana alla società e richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare razzismo, discriminazione ed esclusione. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2020 ed è celebrata ogni anno il 31 agosto.

Non è, dunque, soltanto una giornata dedicata alla celebrazione della cultura africana e afrodiscendente. È soprattutto un’occasione per interrogarsi sulla storia, sulle disuguaglianze ancora presenti e sul modo in cui le società contemporanee guardano alle persone di origine africana.

Una giornata che parla di storia e di presente

Per comprendere il significato di questa ricorrenza bisogna guardare anche alle pagine più dolorose della storia: la tratta transatlantica degli schiavi, la schiavitù e il colonialismo hanno lasciato conseguenze profonde che, secondo le Nazioni Unite, continuano a riflettersi nelle disuguaglianze e nelle forme di discriminazione presenti ancora oggi.

Ma raccontare le persone di origine africana soltanto attraverso la sofferenza sarebbe un altro modo per ridurne la storia.

L’Africa e le comunità afrodiscendenti hanno dato e continuano a dare un contributo fondamentale alla politica, alla scienza, alla cultura, alle arti, allo sport, all’innovazione e all’economia. Nel messaggio per la Giornata del 2026, il Segretario generale dell’ONU António Guterres ha sottolineato proprio l’enorme contributo delle persone di origine africana in questi e in molti altri ambiti.

Oltre la parola “Africa”

Parlare di “africani” come se si trattasse di un’unica realtà significa ignorare la straordinaria diversità di un continente composto da 54 Stati, centinaia di popoli, lingue e tradizioni differenti.

E lo stesso vale per le comunità afrodiscendenti: persone nate e cresciute in Paesi diversi, con identità, esperienze e percorsi differenti.

Per questo la Giornata internazionale può rappresentare anche un invito a superare gli stereotipi. L’Africa non è soltanto povertà, guerre, migrazione o emergenze umanitarie. È anche storia, creatività, ricerca, imprenditoria, letteratura, musica, cinema, università e innovazione.

Raccontare questa complessità significa restituire alle persone la possibilità di essere protagoniste della propria storia, anziché semplici oggetti del racconto altrui.

Il razzismo non è soltanto una questione del passato

La Giornata arriva in un momento in cui il tema della discriminazione razziale resta di grande attualità.

Nel suo messaggio del 2026, Guterres ha richiamato l’attenzione sul permanere del razzismo sistemico, delle disuguaglianze sociali, dell’incitamento all’odio e di nuove forme di esclusione, anche nell’ambiente digitale. Ha inoltre sottolineato la necessità di riconoscere le conseguenze ancora presenti della schiavitù e del colonialismo.

La seconda Decade internazionale per le persone di origine africana, relativa al periodo 2025-2034, ha come parole chiave riconoscimento, giustizia e sviluppo. L’obiettivo dichiarato dalle Nazioni Unite è trasformare questi principi in azioni concrete per promuovere diritti, uguaglianza e opportunità.

Sono parole che assumono un significato particolare anche in Europa e in Italia, dove le comunità africane e afrodiscendenti fanno ormai parte a pieno titolo del tessuto sociale, culturale ed economico.

Una ricorrenza che riguarda tutti

Il valore di questa giornata, quindi, non riguarda soltanto chi ha origini africane.

Riguarda tutti noi.

Riguarda il modo in cui scegliamo di raccontare le migrazioni, il modo in cui parliamo di identità e cittadinanza, il linguaggio che utilizziamo nei media e sui social network, ma anche la capacità delle istituzioni e della società di garantire pari opportunità.

Significa riconoscere che la lotta al razzismo non può essere affidata soltanto alle persone che lo subiscono. È una responsabilità collettiva.

Celebrare questa giornata significa allora conoscere, ricordare e soprattutto guardare al futuro.

Perché una società realmente inclusiva non è quella che semplicemente tollera le differenze, ma quella che le considera parte della propria ricchezza.

Il 31 agosto non dovrebbe essere soltanto una data sul calendario. Dovrebbe essere un’occasione per ricordare che la dignità, l’uguaglianza e il diritto a essere riconosciuti nella propria identità non hanno né colore né confini.

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