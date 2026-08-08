Oggi il mondo festeggia il gatto

Ha attraversato la storia, conquistato civiltà, ispirato artisti e scrittori e, ancora oggi, continua a essere una presenza speciale nelle nostre case. Oggi, 8 agosto, è la Giornata Internazionale del Gatto, una ricorrenza che celebra uno degli animali più amati e affascinanti del mondo, ma che rappresenta anche un’occasione per ricordare quanto siano importanti la sua tutela, il suo benessere e il rispetto della sua natura.

La Giornata Internazionale del Gatto nasce nel 2002, quando l’International Fund for Animal Welfare (IFAW) istituì questa ricorrenza con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione dei felini e sulle responsabilità legate alla loro cura. L’8 agosto è diventato così, anno dopo anno, un appuntamento celebrato in numerosi Paesi, anche attraverso iniziative dedicate agli animali e campagne di sensibilizzazione.

𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐥’𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨?

La scelta della data è legata anche al periodo dell’anno in cui, nell’emisfero settentrionale, i gatti attraversano una fase particolarmente importante del loro ciclo riproduttivo. Una scelta che richiama quindi l’attenzione non soltanto sull’aspetto affettuoso e domestico del gatto, ma anche sulle sue esigenze e sulla necessità di tutelarlo.

Una giornata che negli anni è diventata anche un appuntamento immancabile sui social, dove fotografie, video e storie dei nostri amici felini riempiono le bacheche. Ma dietro immagini e sorrisi c’è un messaggio preciso: un animale non è un oggetto da possedere, ma una vita di cui prendersi cura.

𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢

Il rapporto tra il gatto e l’essere umano ha origini antichissime. Le prime tracce della loro convivenza risalgono a circa 9.500 anni fa, quando i felini iniziarono ad avvicinarsi agli insediamenti umani, probabilmente attratti dalla presenza di roditori e dalle riserve di cibo.

Da quel momento il loro percorso si è intrecciato con quello dell’uomo. Nell’antico Egitto il gatto arrivò a essere venerato e associato a divinità come Bastet, mentre nel corso dei secoli la sua presenza si è trasformata, passando dai templi e dalle corti alle nostre case.

Eppure, nonostante questa lunga storia condivisa, il gatto ha conservato intatta una delle caratteristiche che più lo distinguono: la sua indipendenza.

Non è un animale che concede immediatamente la propria fiducia. Osserva, studia, si avvicina secondo i suoi tempi. Ed è forse proprio questo a rendere ancora più speciale il rapporto che riesce a creare con le persone.

𝐈𝐥 𝐠𝐚𝐭𝐭𝐨, 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚

Chi vive con un gatto lo sa bene: il suo affetto non sempre passa attraverso gesti evidenti.

Può essere una presenza silenziosa accanto a noi, il rumore delle sue zampe durante la notte, una coda che si muove lentamente, una testolina che cerca una carezza o semplicemente la scelta di dormire proprio lì, vicino a noi.

Sono piccoli segnali, ma raccontano un legame che può diventare profondissimo.

E forse è proprio questa la magia del gatto: non ha bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione per lasciare il segno.

𝐋’𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝟏𝟕 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨: 𝐝𝐮𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞

L’8 agosto non va confuso con il 17 febbraio, data nella quale in Italia si celebra la Festa nazionale del gatto.

Le due ricorrenze hanno infatti origini differenti. Il 17 febbraio venne scelto in Italia negli anni Novanta attraverso un sondaggio promosso dalla rivista Tuttogatto. Febbraio fu individuato anche per il suo legame con il segno dell’Acquario, associato simbolicamente allo spirito libero e indipendente dei gatti.

L’8 agosto ha invece una dimensione internazionale ed è dedicato soprattutto alla sensibilizzazione sulla tutela e sul benessere dei felini.

𝐎𝐠𝐠𝐢 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 è 𝐥𝐨𝐫𝐨

Oggi, dunque, il protagonista è il gatto. Quello che vive nelle nostre case, quello che abbiamo incontrato per strada, quello che aspetta ancora una famiglia e quello che, magari, da anni è diventato una presenza insostituibile nelle nostre giornate.

Una ricorrenza che può essere celebrata con una fotografia, una carezza, un momento trascorso insieme. Ma soprattutto con un gesto concreto di attenzione verso questi animali e verso tutti quelli che hanno bisogno di protezione.

Il gatto, con il suo carattere indipendente e quel modo tutto particolare di scegliere quando avvicinarsi, continua a ricordarci una cosa semplice: l’affetto più vero non ha bisogno di grandi parole, ma può racchiudersi tutto nel dolce rumore delle fusa.