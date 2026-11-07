La fisica che salva vite: il 7 novembre si celebra la Giornata internazionale della Fisica Medica

Dalla diagnosi alla radioterapia, il contributo della fisica è fondamentale per la medicina moderna. Una ricorrenza per ricordare il ruolo di professionisti spesso lontani dai riflettori, ma indispensabili nella tutela della salute.

Ci sono professioni che operano dietro le quinte della medicina, lontano dagli ambulatori e dalle corsie ospedaliere, ma il cui contributo è essenziale per la salute dei pazienti. Tra queste c’è quella del fisico medico, figura fondamentale nell’evoluzione delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche. Il 7 novembre si celebra la Giornata internazionale della Fisica Medica, un’occasione per accendere i riflettori su una disciplina che unisce ricerca scientifica, innovazione tecnologica e assistenza sanitaria.

La data non è casuale: il 7 novembre 1867 nacque Marie Skłodowska Curie, scienziata che ha segnato profondamente la storia della fisica e della medicina grazie ai suoi studi sulla radioattività.

La fisica medica trova applicazione in numerosi ambiti della sanità. Dalla radiologia diagnostica alla medicina nucleare, passando per la radioterapia oncologica, i suoi professionisti contribuiscono a garantire che le apparecchiature siano sicure, precise ed efficaci.

Il loro lavoro riguarda, tra le altre cose, la misurazione delle radiazioni, il controllo di qualità delle apparecchiature e l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche. L’obiettivo è duplice: ottenere informazioni cliniche sempre più accurate e ridurre, quando possibile, l’esposizione del paziente alle radiazioni.

Un ruolo particolarmente importante emerge nella lotta contro i tumori. La radioterapia, infatti, utilizza radiazioni ionizzanti per colpire le cellule tumorali. La precisione dei trattamenti dipende anche dal lavoro dei fisici medici, che collaborano con oncologi radioterapisti e tecnici sanitari per pianificare e verificare le terapie.

In un sistema sanitario sempre più legato all’innovazione, la fisica medica rappresenta un ponte tra scienza e cura. Le nuove tecnologie di imaging, l’intelligenza artificiale e le tecniche radioterapiche avanzate stanno ampliando le possibilità della medicina, ma richiedono competenze sempre più specialistiche.

La Giornata internazionale della Fisica Medica diventa così un’occasione per riconoscere il valore di una professione che contribuisce quotidianamente alla sicurezza dei pazienti e alla qualità delle prestazioni sanitarie.

Una ricorrenza che ricorda come, dietro ogni immagine diagnostica e ogni trattamento di precisione, ci sia anche il lavoro silenzioso della fisica al servizio della vita.