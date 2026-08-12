Giornata internazionale della gioventù: i giovani al centro del futuro

12 agosto, Giornata internazionale della gioventù: un’occasione per accendere i riflettori sulle nuove generazioni, sulle loro aspirazioni e sulle sfide che stanno affrontando.

Ogni anno, il 12 agosto, si celebra la Giornata internazionale della gioventù, una ricorrenza promossa dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale dei giovani nella costruzione del presente e del futuro.

Non si tratta soltanto di una giornata simbolica. È un momento per interrogarsi sulle opportunità offerte alle nuove generazioni e sulle difficoltà che, ancora oggi, rischiano di limitarne le prospettive: dall’accesso all’istruzione al lavoro, dalla partecipazione alla vita pubblica alla possibilità di costruire un percorso di vita senza essere costretti a lasciare il proprio territorio.

Giovani protagonisti, non spettatori

I giovani non sono semplicemente i cittadini di domani. Sono già protagonisti della società di oggi. Nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro, nello sport, nella cultura e nel volontariato, migliaia di ragazze e ragazzi contribuiscono quotidianamente alla crescita delle proprie comunità.

La Giornata internazionale della gioventù rappresenta quindi anche un invito ad ascoltare maggiormente la loro voce. Le nuove generazioni chiedono spazi di partecipazione, strumenti per esprimere le proprie idee e soprattutto la possibilità di incidere concretamente sulle decisioni che riguardano il loro futuro.

Il futuro passa dalle opportunità

Uno dei temi centrali riguarda il rapporto tra giovani e lavoro. L’ingresso nel mondo professionale continua a rappresentare per molti un passaggio complesso, segnato dalla precarietà, dalla difficoltà di trovare occupazioni adeguate alla propria formazione e dalla necessità di acquisire competenze sempre nuove.

A questo si aggiunge il fenomeno della mobilità giovanile. In molte realtà, soprattutto nelle aree periferiche e nel Mezzogiorno, tanti ragazzi scelgono di trasferirsi altrove per studiare o lavorare. Una scelta che può rappresentare un’importante opportunità personale, ma che pone anche una domanda cruciale: come rendere i territori capaci di offrire ai giovani ragioni concrete per restare, tornare e investire nel proprio futuro?

Ascoltare i giovani significa costruire il domani

La ricorrenza del 12 agosto invita istituzioni, scuole, famiglie e società civile a considerare le nuove generazioni non soltanto come destinatarie di politiche e interventi, ma come interlocutori e protagonisti.

Investire sui giovani significa investire nell’istruzione, nella formazione, nella cultura, nella ricerca, nello sport e nel lavoro. Significa creare condizioni che permettano a ciascuno di sviluppare i propri talenti e trasformare idee e aspirazioni in progetti concreti.

La Giornata internazionale della gioventù, in definitiva, non riguarda soltanto i giovani. Riguarda l’intera società, perché dal modo in cui una comunità ascolta, sostiene e valorizza le nuove generazioni dipende anche la qualità del suo futuro.

Il 12 agosto può dunque essere molto più di una ricorrenza sul calendario: può diventare un’occasione per ricordare che dare spazio ai giovani significa dare spazio al cambiamento.