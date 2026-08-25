Giornata internazionale del bacio e del trucco: quando fare pace passa anche da un gesto d’affetto

Un bacio, un sorriso e la voglia di lasciarsi alle spalle un litigio. È questo lo spirito della Giornata internazionale del bacio e del trucco, una ricorrenza curiosa e dal significato decisamente positivo che invita a riflettere sull’importanza della riconciliazione e dei rapporti umani.

Il nome originale della giornata, Kiss and Make Up Day, richiama proprio l’idea di “fare pace” dopo un conflitto. Perché, al di là delle grandi dichiarazioni, spesso sono i piccoli gesti a riavvicinare le persone: una parola gentile, un abbraccio, una stretta di mano o, quando il rapporto lo consente, un bacio.

Dalla lite alla riconciliazione

Litigare fa parte della vita. In famiglia, tra amici, nelle relazioni sentimentali e persino sul lavoro possono nascere incomprensioni e contrasti. Il vero problema, però, non è sempre il conflitto in sé, quanto la difficoltà di trovare il modo per superarlo.

La giornata del 25 agosto offre così un’occasione simbolica per ricordare il valore del dialogo, del perdono e della capacità di fare un passo verso l’altro.

Fare pace, naturalmente, non significa cancellare ciò che è successo o fingere che un problema non esista. Significa piuttosto provare a ricostruire un rapporto attraverso l’ascolto e il rispetto reciproco.

Un bacio vale più di mille parole?

Forse non sempre. Un bacio, infatti, non può sostituire una conversazione sincera quando c’è qualcosa da chiarire. Ma può diventare il gesto che accompagna una riconciliazione, soprattutto quando arriva dopo aver riconosciuto i propri errori e aver ascoltato le ragioni dell’altra persona.

Ed è proprio questo il messaggio più interessante della ricorrenza: la pace nei rapporti personali passa prima di tutto dalla volontà di incontrarsi a metà strada.

La giornata giusta per fare il primo passo

Che si tratti di una coppia, di due amici o di persone della stessa famiglia, il 25 agosto può essere l’occasione per mettere da parte l’orgoglio e rompere il silenzio.

A volte basta un semplice “parliamone”. Altre volte serve chiedere scusa. In altri casi ancora è necessario concedere tempo e spazio all’altra persona. Non esiste una formula universale per fare pace, ma esiste una regola che vale sempre: nessuna riconciliazione può funzionare senza rispetto e consenso reciproco.

La Giornata internazionale del bacio e del trucco può allora essere letta non soltanto come una ricorrenza curiosa del calendario, ma come un piccolo invito a ricordare quanto siano preziosi i legami e quanto possa essere importante, ogni tanto, fare il primo passo.

Perché, in fondo, dietro un bacio può esserci molto più di un gesto d’affetto: può esserci la scelta di ricominciare.

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