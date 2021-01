Giocavano al bar senza mascherina e assembrati: 8 multe

Continuano i controlli dei carabinieri per constatare il rispetto delle norme anti Covid in zona rossa: a finire nel mirino un bar catanese.

All’interno di un bar di via Sapuppo, nei pressi della via Garibaldi, gli agenti hanno sorpreso sette persone intente a scommettere e giocare davanti ai computer al poker on line privi di mascherina e senza rispettare il previsto distanziamento.

I militari, oltre a sanzionare i sette clienti, hanno mulatto il titolare dell’esercizio pubblico per cui è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

E.G.