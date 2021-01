Giarre, in piena notte spaccata vetrina in retromarcia e depredato il negozio

Giarre, in piena notte spaccano la vetrina di un negozio di bici e ne rubano una decina. Due uomini, in pieno coprifuoco, intorno alle 3:30 della notte, a bordo di un furgone frigo, ricorrono alla tecnica della “spaccata”, ossia infrangono la vetrina di un negozio, in retromarcia. Il negozio “Grasso bici per passione” si trova presso Piazza Ungheria, nel centro di Giarre. I due malviventi, uno dei quali con il volto coperto, si introducono nel locale e rubano circa una decina di biciclette, caricandole, rapidamente, dentro il furgone “ariete”. L’episodio non è un caso isolato, si tratta del secondo esempio delinquenziale, in pochi giorni; qualche sera fa infatti, è stato rapinato anche un negozio di intimo.

L’enorme trambusto, però, non passa inosservato. I residenti, svegliati dal fragore della vetrina rotta, allertano subito il 112. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno acquisito le immagini della video sorveglianza del negozio per identificare i due delinquenti.

Foto copertina esemplificativa. Crediti foto: Altarimini

G.G.