Gianni Moramarco incontra il pubblico a Catania

Un appuntamento con uno dei protagonisti dell’arte contemporanea italiana

Catania – Venerdì 27 e Sabato 28 febbraio la Corniceria Brera ospita Gianni Moramarco per un incontro dedicato alla presentazione delle sue ultime creazioni e al dialogo diretto con il pubblico.

Artista torinese di origini altamurane, classe 1957, Moramarco opera sulla scena artistica contemporanea da oltre cinquant’anni. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private e sono state oggetto di numerose esposizioni in Italia e all’estero, tra cui quella alla Camera dei Deputati nel maggio 2024

Gianni Moramarco presentazione

La sua ricerca si sviluppa attraverso differenti mezzi espressivi, spaziando dalla pittura tradizionale alla sperimentazione digitale, con una cifra stilistica riconoscibile che intreccia ironia, simbolismo e riflessione sull’identità contemporanea

Nei suoi lavori emergono ambientazioni interne cariche di suggestione, personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, elementi iconici che dialogano con miti, memoria e cultura visiva collettiva.

L’incontro offrirà l’occasione di approfondire il percorso dell’artista e il suo linguaggio espressivo, fondato su una continua tensione tra osservazione e interpretazione. Le opere di Moramarco, infatti, invitano lo spettatore a superare la mera contemplazione per attivare un processo critico e personale di lettura dell’immagine

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto culturale e di riflessione sull’arte contemporanea, aperto a collezionisti, appassionati e curiosi.

Date: Venerdì 27 e Sabato 28 febbraio

Luogo: Corniceria Brera – Via Alberto Mario 14/16/18, Catania