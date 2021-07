Gambizzato il radiocronista Vincenzo Sangrigoli in pieno centro ad Adrano

Tentato omicidio oggi nel pieno centro di Adrano intorno alle 13.15.

Il responsabile, Sergio Nuccio Floresta, 50enne di Biancavilla, si è costituito presso la Stazione Carabinieri di Adrano dopo aver esploso poco almeno 4 colpi con la propria pistola Glock cal. 9×21 regolarmente detenuta all’indirizzo di Vincenzo Sangrigoli, radiocronista di un’emittente del comune di Paternò.

Il ferito, che è stato attinto da due colpi alla gamba dx, è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania ma non risulta essere in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti dietro questo gesto ci sarebbero motivazioni di carattere economico tuttora oggetto di approfondimento.

Il Floresta, che al momento è trattenuto per l’espletamento delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per tentato omicidio e sarà successivamente associato ad una struttura carceraria.

E.G.