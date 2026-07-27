Galactus, il divoratore di mondi: il gigante cosmico che continua a ridefinire l’universo Marvel

Di fronte a lui, persino gli eroi più potenti della Terra sembrano piccoli. Galactus non è un semplice supercriminale: è una forza della natura, un’entità cosmica che da quasi sessant’anni rappresenta uno dei simboli più affascinanti e filosofici dell’universo Marvel.

Quando si parla dei grandi antagonisti della Marvel, il pensiero corre spesso a personaggi come Thanos, Loki o il Dottor Destino. Eppure, esiste una figura che trascende il concetto stesso di “cattivo”. Galactus non conquista pianeti per sete di potere né agisce per vendetta: li consuma perché è la sua natura. Una necessità biologica, quasi cosmica, che lo rende uno dei personaggi più complessi mai creati nel fumetto americano.

Galactus fece la sua prima apparizione nel 1966 sulle pagine di Fantastic Four n. 48, nato dall’immaginazione di Stan Lee e Jack Kirby. Il suo arrivo rivoluzionò il modo di raccontare i supereroi: non più il classico villain con un piano criminale, ma una divinità cosmica, distante dalla morale umana e capace di mettere in discussione il ruolo stesso degli eroi.

Secondo la mitologia Marvel, Galactus era originariamente Galan, uno scienziato proveniente da un universo esistito prima dell’attuale. Sopravvissuto alla fine del cosmo precedente, si fuse con una gigantesca energia universale, rinascendo come Galactus, l’equilibratore cosmico. Da quel momento il suo compito è nutrirsi dell’energia vitale dei pianeti per mantenere stabile il delicato equilibrio dell’universo.

Questa caratteristica lo distingue dalla maggior parte degli antagonisti dei fumetti. Galactus non prova odio verso i suoi avversari e raramente combatte per il piacere della distruzione. Le sue azioni, pur devastanti, sono la conseguenza di un’esigenza inevitabile. Per questo motivo, molti autori lo hanno descritto più come una calamità naturale che come un malvagio.

Ad accompagnarlo, spesso, c’è un Araldo, una figura incaricata di individuare i mondi da consumare. Il più celebre è Silver Surfer, ex abitante del pianeta Zenn-La, che sacrificò la propria libertà pur di salvare il suo popolo. La ribellione di Silver Surfer contro Galactus è diventata una delle storie più amate della Marvel, trasformando il personaggio in uno dei simboli del conflitto tra dovere e coscienza.

Nel corso dei decenni Galactus è stato protagonista di alcune delle saghe più importanti della Casa delle Idee, affrontando non solo i Fantastici Quattro, ma anche gli Avengers, gli X-Men e numerose entità cosmiche. La sua presenza è sempre sinonimo di eventi destinati a cambiare gli equilibri dell’universo narrativo.

Negli ultimi anni il personaggio è tornato al centro dell’attenzione anche grazie al crescente interesse del Marvel Cinematic Universe verso le storie cosmiche. Dopo la controversa rappresentazione del 2007, quando in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer venne trasformato in una gigantesca nube cosmica, i fan attendono da tempo una versione più fedele ai fumetti, con l’iconica armatura viola e il maestoso elmo che lo hanno reso immediatamente riconoscibile.

Il fascino di Galactus risiede proprio nella sua ambiguità. È una minaccia per interi mondi, ma al tempo stesso rappresenta un elemento essenziale del ciclo cosmico. La sua esistenza costringe gli eroi a confrontarsi con una domanda tutt’altro che banale: è giusto eliminare una creatura che provoca morte e distruzione se quella stessa creatura è indispensabile per l’equilibrio dell’universo?

È questa dimensione filosofica, unita alla spettacolarità visiva del personaggio, ad aver trasformato Galactus in una delle icone più influenti della storia Marvel. Non semplicemente un nemico da sconfiggere, ma l’incarnazione di un concetto: quello dell’inevitabilità, del destino e dei limiti del potere umano di fronte alle leggi del cosmo.

A quasi sessant’anni dalla sua creazione, il Divoratore di Mondi continua a rappresentare uno degli esempi più alti della narrativa supereroistica, dimostrando come i fumetti possano raccontare non solo avventure spettacolari, ma anche riflessioni profonde sul significato dell’esistenza e sull’equilibrio dell’universo.