Gaia accende l’estate siciliana: la voce del nuovo pop italiano protagonista al Wave Summer Music 2026

L’estate musicale siciliana si prepara ad accogliere una delle artiste più interessanti della nuova scena pop italiana. Gaia sarà protagonista il prossimo 27 agosto 2026 sul palco dell’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero, per una delle tappe più attese del Wave Summer Music 2026, nell’ambito del Festival dei Due Mari.

Un appuntamento che porterà nell’estremo lembo della Sicilia l’energia, la sensibilità e il talento di una cantautrice capace di unire mondi musicali diversi, fondendo sonorità italiane e influenze portoghesi, in un percorso artistico profondamente legato anche alle sue origini brasiliane.

L’evento, realizzato da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Portopalo di Capo Passero, si inserisce in un cartellone estivo sempre più ricco di grandi appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, confermando la Sicilia come palcoscenico privilegiato per gli artisti più amati dal pubblico.

Sul palco dell’Arena dei Due Mari Gaia ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, portando live i brani che l’hanno consacrata al grande pubblico e le canzoni del suo ultimo progetto discografico “Rosa dei venti”, pubblicato nel 2025.

Un viaggio musicale attraverso una carriera in continua evoluzione, che negli ultimi anni ha visto Gaia affermarsi tra le voci più rappresentative del nuovo pop italiano. Dalle hit radiofoniche come “Tokyo” e il successo di “Sesso e samba” con Tony Effe, fino alla nuova fase artistica raccontata da “Bossa Nostra” e al percorso sanremese con “Chiamo io chiami tu”, brano che ha conquistato il pubblico anche grazie al fenomeno virale nato sui social.

A rendere ancora più iconica la performance è stato il lavoro del coreografo spagnolo Carlos Díaz Gandía, autore della coreografia del brano, che attraverso un video backstage diventato virale su TikTok ha conquistato milioni di utenti con il suo modo originale di scandire il ritmo dei passi attraverso una sequenza di suoni e sillabe ritmiche. Un linguaggio singolare e immediatamente riconoscibile che ha trasformato il momento delle prove in un vero tormentone social, contribuendo ad amplificare ulteriormente il successo della canzone e a rendere la coreografia una delle più replicate del periodo.

Un percorso impreziosito anche dai riconoscimenti ottenuti nel panorama musicale nazionale e internazionale, tra cui il titolo di “Hitmaker of the year” nell’edizione italiana dei Billboard Women in Music, e dalle collaborazioni con artisti di fama mondiale come Sean Paul nel singolo “Boca”.

Con la sua voce intensa e una presenza scenica capace di coinvolgere il pubblico, Gaia si prepara dunque a conquistare anche la platea siciliana, regalando una serata che unirà musica, emozioni e la magia di una location unica affacciata sul Mediterraneo.

Un nuovo grande appuntamento per il Wave Summer Music 2026, che porta ancora una volta la grande musica nell’estremo Sud dell’isola, trasformando luoghi suggestivi della Sicilia in palcoscenici sotto le stelle.

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