Lucca Comics 2026, caccia al gadget: da Pikachu ad Adventure Time, cosa portarsi a casa

Carte promozionali, spille e calamite: una guida alle iniziative del festival. Attenzione alle condizioni: alcuni omaggi richiedono un acquisto, altri una partita.

A Lucca lo spazio nello zaino va calcolato bene. Si parte con il programma degli incontri e si rischia di tornare con una collezione da sistemare. A Lucca Comics & Games 2026, dal 28 ottobre al 1° novembre, anche i gadget diventano un itinerario da costruire tra padiglioni, stand e tavoli da gioco. A cominciare da una carta di Pikachu con il logo dei sessant’anni del festival.

Il punto, prima di mettersi in fila, è capire come ottenere ciò che si cerca. “Gadget” non significa automaticamente “gratis”: le modalità cambiano, tra attività dimostrative, acquisti e disponibilità limitate.

Pikachu festeggia Lucca60

La carta promozionale di Pikachu incrocia due anniversari: i sessant’anni della manifestazione e i trenta dei Pokémon. Non è in vendita e non può essere prenotata. Per ritirarla durante il festival occorre presentare il proprio titolo d’accesso insieme al braccialetto: quest’ultimo, da solo, non basta. È prevista una carta per ciascun titolo d’accesso, fino a esaurimento scorte.

I punti di distribuzione comprendono Santa Croce, San Regolo, Polo Fiere e l’area davanti alla Palestra Bacchettoni. Proprio alla palestra, il Play Lab permette anche di avvicinarsi al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e portare a casa un mini mazzo esclusivo.

One Piece, Naruto e Riftbound: il bottino passa dal tavolo da gioco

Per chi segue One Piece, una partita dimostrativa permette di ottenere la carta di Tony Tony Chopper, mentre quella di Zoro è legata all’acquisto di merchandising selezionato, fino a esaurimento scorte.

Doppio percorso per gli appassionati di Naruto. Il tutorial dell’Official Naruto Card Game offre la Chakra Card CP-001; per Naruto Mythos TCG, invece, una partita allo stand consente di ricevere la Rasen Shuriken Shippuden. La promozione The Final Valley è collegata a un acquisto.

Anche Riftbound, il gioco di carte ambientato nell’universo di League of Legends, lega il collezionismo alla scoperta delle regole: le attività “Impara a giocare a Riftbound” prevedono la carta promozionale Riven Shattered.

Calamite di Yo-chan e spille di Adventure Time

La caccia continua tra gli editori. MangaYo! propone tre nuove calamite dedicate alla mascotte Yo-chan, con una calamita in omaggio ogni 35 euro di spesa, fino a esaurimento scorte. Una soglia da conoscere prima di arrivare alla cassa.

Da Tunué, l’acquisto del primo Compendio di Adventure Time dà diritto al button pack dedicato alla serie. Tra i gadget proposti compaiono anche i calzini magnetici di Finn e Jake, oltre a quaderni e notebook ispirati ai titoli della casa editrice.

Prima della fila, le condizioni

Per organizzare il giro conviene distinguere gli omaggi dai prodotti in vendita e controllare se servono prenotazioni, acquisti specifici o la partecipazione a una demo. Le promozioni hanno regole diverse e le scorte possono terminare.

Il primo oggetto da recuperare, insomma, è l’informazione giusta. La shopper si riempie dopo.