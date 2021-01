Fuoco divampa in una palazzina di Raddusa, ignote le cause

Fuoco divampa in una palazzina di Raddusa, le cause sono ancora ignote. Stamane, intorno alle ore 9:20, la squadra delle fiamme rosse del Distaccamento di Paternò, in sinergia con il Comando di Catania interviene presso Via Alcide de Gasperi a Raddusa per lo spegnimento di un incendio presso il tetto di un edificio. Al momento non risulta che ci siano persone coinvolte. Gli occupanti dell’edificio, però, a scopo precauzionale, sono stati evacuati. Sul posto i colleghi di Piazza Armerina e di Enna nonché un’autobotte di rincalzo, un automezzo logistico per la gestione degli autorespiratori e un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Le cause sono in corso di accertamento.

G.G.