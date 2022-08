Il romano Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptaion Island e del programma La Pupa e il Secchione edizione 2022, è stato ricoverato ieri sera a Catania.

Ieri sera l’influencer e concorrente di alcuni programmi TV Francesco Chiofalo è stato ricoverato in ospedale a Catania. Il 33enne si trovava in Sicilia per partecipare a una serata presso il locale “I Mori Lounge Cavò” a Ispica. In serata è stato ricoverato in ospedale a Catania accompagnato dall’ambulanza a seguito di un malore. A quanto pare uno dei sintomi accusati è stata la non sensibilità della gamba, secondo quanto raccontato da lui stesso tramite alcune storie Instagram.

Non si sa ancora cosa sia successo con esattezza al giovane influencer arrivato in ospedale a Catania in lacrime. Il ragazzo nel 2019 ha subito un intervento per esportare una massa tumorale benigna al cervello. Nel 2020 una seconda operazione sempre per una massa nei condotti nasali.

Al momento non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.