Floridia, arrestato 3 volte in un giorno per reati diversi

Arrestato 3 volte in un giorno per reati diversi, accade a Floridia. Qualche giorno fa, un uomo di 50 anni, si sarebbe presentato in comune per pretendere dal sindaco un impiego fisso. Al secco rifiuto di quest’ultimo il floridiano va in escandescenze aggredendo verbalmente il primo cittadino del comune siracusano e anche un impiegato comunale. Bloccato dalle forze dell’ordine, anche se uno degli agenti è stato ferito, viene arrestato e collocato ai domiciliari per violenza, resistenza, lesioni, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Tuttavia, qualche ora dopo, l’uomo è, nuovamente, in giro. Stavolta sorpreso nel centro del paese a spacciare marijuana. Nuovamente collocato ai domiciliari non si da ancora per vinto. In serata il 50enne evade, di nuovo, per andare a fare una passeggiata in centro, dove, ancora, viene sorpreso dai carabinieri. A questo punto, l’uomo di Floridia, è stato portato in carcere.

G.G.