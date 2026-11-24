Più soldi in busta paga e meno tasse su alcune componenti della retribuzione. È questo uno degli obiettivi della Manovra 2027, che introduce e conferma diverse misure di tassazione agevolata a favore dei lavoratori dipendenti. Il disegno di legge di Bilancio prevede, in particolare, un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, un’aliquota del 15% su determinate maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e a turni e una nuova flat tax dell’1% sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori.

Si tratta di interventi differenti, accomunati dalla volontà di ridurre il carico fiscale sul lavoro e aumentare il netto percepito dai dipendenti. Vediamo nel dettaglio chi potrà beneficiarne e quali sono i requisiti previsti.

Flat tax dell’1% per i giovani lavoratori

Una delle principali novità della Manovra 2027 è contenuta nell’articolo 44 e riguarda i giovani lavoratori dipendenti del settore privato. La disposizione introduce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota dell’1% sulla quota incrementale del reddito da lavoro dipendente.

Il beneficio è riservato ai lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, quindi con meno di 30 anni, che nel periodo d’imposta 2027 non superino un reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro.

L’agevolazione non riguarda l’intero stipendio, ma soltanto l’incremento del reddito percepito nel 2027 rispetto a quello del 2026, opportunamente reso comparabile in base ai giorni lavorati. La quota massima sulla quale applicare l’imposta sostitutiva dell’1% è pari a 2.500 euro.

Il lavoratore conserva inoltre la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria. La misura non è cumulabile con alcune altre agevolazioni fiscali applicabili alla stessa base imponibile.

Aumenti contrattuali tassati al 5%

Un’altra importante novità riguarda gli aumenti retributivi riconosciuti in seguito ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L’articolo 6 del disegno di legge prevede, per il 2027, un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, con decorrenza nel 2025, 2026 o 2027.

Il beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2026 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

L’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad annualità precedenti. La misura intende favorire il recupero del potere d’acquisto degli stipendi e rendere fiscalmente più vantaggiosi gli aumenti ottenuti attraverso la contrattazione collettiva.

Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta al 15%

La Manovra interviene anche sulle maggiorazioni e sulle indennità riconosciute per particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. L’articolo 7 estende al 2027 l’imposta sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte per lavoro notturno, prestazioni effettuate nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché per indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni.

L’agevolazione riguarda i dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente. Il limite massimo delle somme assoggettabili alla tassazione agevolata è fissato a 1.500 euro annui.

Sono escluse le somme che, anche se denominate maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Anche in questo caso il lavoratore può rinunciare espressamente per iscritto al regime sostitutivo.

Una flat tax per tutti?

È importante chiarire che la Manovra 2027 non introduce una flat tax generalizzata sull’intero stipendio dei lavoratori dipendenti. Le aliquote dell’1%, del 5% e del 15% si applicano esclusivamente a specifiche componenti della retribuzione e in presenza di determinati requisiti reddituali e soggettivi. La retribuzione ordinaria continua quindi a essere assoggettata alla normale tassazione progressiva Irpef.

Nel complesso, gli interventi rappresentano un tentativo di alleggerire il prelievo fiscale sul lavoro, sostenere i salari e aumentare il potere d’acquisto delle famiglie. L’effettivo impatto dipenderà dalla platea dei beneficiari e dagli importi delle somme agevolabili.

Resta infine da ricordare che le disposizioni descritte sono contenute nel disegno di legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame del Parlamento. Per conoscere il quadro definitivo sarà necessario attendere l’approvazione della legge e le eventuali modifiche introdotte durante l’iter parlamentare.