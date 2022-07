Più forte e travolgente di un uragano, la sua simpatia coinvolge grandi e piccoli da oltre 25 anni: il grandissimo show-man Rosario Fiorello aggiunge una terza data a Catania e a Palermo.

A grande richiesta, lo show man siciliano Rosario Fiorello aggiunge una terza data sia a Catania che a Palermo per il suo show “Fiorello presenta: Fiorello!”. Tre quindi le date a Catania alla Villa Bellini il 6, il 7 e l’8 settembre e a Palermo al Teatro Verdura il 10, l’11 e il 12 settembre.

Dopo i vari sold out in giro per l’Italia, l’amatissimo Rosario Fiorello non poteva che prolungare la sua permanenza nella sua terra con il suo nuovissimo spettacolo. Uno spettacolo che però, come può facilmente immaginare, è sempre nuovo, mai uguale. Ciò che infatti rende unico Fiorello è proprio la sua abilità nell’improvvisare, coinvolgendo sempre il pubblico che spesso diventa parte attiva dei suoi spettacoli. Ecco quindi un’alternarsi di improvvisazioni, invenzioni mimiche, incursioni di ospiti a sorpresa e momenti musicali. Uno spettacolo libero e fuori copione.

Non mancheranno chiaramente riferimenti all’attualità, con un’attento e ironico riferimento all’Italia e agli italiani con i loro usi, costumi e abitudini. Un rapporto lungo e speciale quello di Fiorello con il suo pubblico, conquistato e rinnovato ogni volta durante le sue tournée di successo in questi anni: Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino… (2005-2007), Volevo fare il ballerino… e non solo! (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011), L’ora del Rosario (2015-2016). “Fiorello presenta: Fiorello!” è uno spettacolo tutto da scoprire, anche per

Fiorello stesso. Scritto da Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. La parte musicale è curata da Enrico Cremonesi.

L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 settembre a Catania e per il 10, 11 e 12 settembre a Palermo. Inizio spettacoli ore 21.15.

Le nuove prevendite si aprono giovedì 21 luglio, alle ore 15.00, nei punti vendita abituali, su Box Office Sicilia e Ticketone.