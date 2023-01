Una corte spietata è quella che Amadeus sta facendo al suo storico amico Fiorello, per portarlo anche quest’anno, al Festival di Sanremo 2023.

Lo showman siciliano ha da subito spiegato che, a causa dell’impegno quotidiano con “Viva Rai2!“, non potrà partecipare alla kermesse musicale, ma il suo caro amico insiste e non molla, e cerca di convincerlo in tutti modi.

Gli mostra la nuova scenografia, in antepirma e gli lancia un video messaggio, come nella migliore tradizione di “C’è posta per te”.

“Fiorello, ti aspettiamo a Sanremo!” dice in un video registrato all’interno del teatro Ariston, conn una cupola piena di luci, che sovrasta il palco e sovrasta la classica scala che introduce i cantanti al palco.

Divisa in due settori tondeggianti, la parte dedicata all’orchestra, con la sezione ritmica, da un lato e, dall’altro, i fiati e il coro. Una ulteriore scala scende dal palco in platea.

Gli “Amarello“, come si definiscono i due amici, che hanno mosso insieme i primi passi della loro carriera, saranno insieme al Festival della Canzone Italiana?

Domanda che si pongono in tanti, mentre il nostro Rosario, festeggia il grande risultato di “Viva Rai2”, che è morning show dei record, il più amato dal pubblico, tanto da concquistare Rai Italia.

Ad ogni modo, Fiorello potrebbe arrivare a sorpresa, come nel suo stile, sul palco sanremese nel weekend, per il gran finale di sabato, considerato che il suo programma radiofonico va in onda dal lunedì al venerdì.