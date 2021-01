Figlioletti in auto ad aspettare il padre che spaccia “coca”, arrestato

I figlioletti aspettano in auto il padre intento a spacciare cocaina. Arrestato in flagranza di reato un pregiudicato catanese di 28 anni.

Il giovane pusher dopo aver piazzato le dosi ai clienti tornava in auto, spesso parcheggiata a pochi metri dal luogo dello spaccio. Le forze dell’ordine, osservando i suoi movimenti riescono a bloccarlo. Addosso rinvenute 3 dosi di cocaina; ciò che, però, lascia interdetti gli operanti è stata la presenza della compagna e dei figlioletti della coppia che lo aspettavano in macchina. I due bambini hanno, rispettivamente, sei mesi e due anni. Oltre all’intera famiglia, nella vettura rinvenuti anche 70 euro, in contanti, provento dello spaccio.

G.G.