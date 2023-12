È in un borgo medievale ricco di arte, storia, cultura e tradizioni enogastronomiche, immerso nel suggestivo paesaggio del parco dei Nebrodi, che si terrà la prima edizione di Gemma tra i monti 2023, un festival il cui nome richiama la cittadina di Cerami, nell’Ennese. Il festival, che si terrà nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, prevede eventi di vario genere, tutti a ingresso gratuito. In entrambe le giornate sarà possibile visitare il marketplace delle eccellenze del territorio siciliano, in piazza Marconi. A partire dalla stessa location, alle ore 18 del 22 dicembre si terrà Piazza Marconi Sax and Wine, concerto itinerante con il sassofonista Mario Cammarata.

Nella mattina del 23 dicembre, alle ore 10.30 nell’auditorium Fratel Biagio Conte, avrà luogo la conferenza-dibattito dal titolo L’importanza della cultura della legalità nel terzo Millennio, a seguire la presentazione del progetto Cu resta arrinesci. Infine, l’evento si chiuderà in bellezza, nella serata del 23 dicembre a partire dalle 19.30 in chiesa madre, con il concerto di Natale E scinniu la notti- Pastorali e canti del Natale in Sicilia. Il progetto Cu Resta Arrinesci si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche riguardanti la desertificazione demografica e il conseguente abbandono dei territori.