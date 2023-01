Catania si prepara a riabbracciare la sua Santa Patrona, Agata. Si lavora a ritmo serrato dalla mattina a sera per gli ultimi dettagli. Intanto ben collaudata fin’ora, la macchina organizzativa dei festeggiamenti.

Al via il montaggio delle luminarie per la Festa che sono già visibile in alcune vie del centro, da via Etnea, a Piazza Duomo e su Via Vittorio Emanuele.

Nel contempo a fare da cornice alla feste le tradizionali “candelore” che in questi giorni sono in giro per le vie cittadine per rendere omaggio alla Santa bambina catanese.