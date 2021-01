Festa di compleanno in una sala giunta del trapanese, paura per nuovo focolaio

Spaventa l’incubo di un nuovo focolaio nel trapanese. Nella sala giunta di Castellammare del Golfo, infatti, si è tenuta una festa di compleanno con tanto di tavola imbandita; il primo cittadino Nicolò Rizzo annuncia che le verifiche sono già in corso. La denuncia del banchetto illegale arriva via Facebook dal consigliere comunale Giovanni D’Aguanno.

“È uno schiaffo a tutta la cittadinanza che rispetta le regole”

Il consigliere postando la foto sulla sua pagina Facebook, commenta: “Provo infinita indignazione per ciò che è accaduto oggi nel palazzo della nostra città: una festa di compleanno in sala giunta. Nel momento storico che stiamo attraversando un tale gesto è inqualificabile. Decine di persone a far festa con una tavola imbandita di cibo, pronto per essere consumato. Mi sono vergognato! Il nostro sindaco e i partecipanti sanno che siamo in zona rossa perché c’è una pandemia in corso? Non possiamo pensare di sensibilizzare la cittadinanza facendo i video su Facebook e dando il cattivo esempio. Non c’è ragione che possa portare un simile assembramento in un luogo pubblico. È uno schiaffo a tutta la cittadinanza che rispetta le regole, ai nostri ragazzi che non possono vivere la spensieratezza della loro età e ai nostri concittadini che lottano per la sopravvivenza a causa del Covid. Solo una parola: VERGOGNA!”

La foto del banchetto

Crediti foto: Il Mattino

G.G.