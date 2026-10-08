Federico Memola, oggi avrebbe compiuto gli anni: il ricordo del fumettista che ha fatto sognare intere generazioni

Oggi, 8 ottobre, Federico Memola avrebbe compiuto 59 anni. Una ricorrenza che diventa l’occasione per ricordare uno degli autori che hanno lasciato un segno importante nel fumetto italiano, scomparso prematuramente nel dicembre del 2019.

Sceneggiatore, autore e creatore di personaggi e universi narrativi, Memola ha legato gran parte della sua carriera alla Sergio Bonelli Editore, conquistando negli anni un posto significativo nel panorama del fumetto italiano.

Il suo nome è indissolubilmente legato a Jonathan Steele, serie nata dalla sua penna e caratterizzata da un originale intreccio di avventura, fantascienza, mistero e suggestioni fantasy. Un’opera attraverso la quale Memola ha saputo costruire un mondo narrativo riconoscibile e coinvolgente, capace di conquistare lettori di diverse generazioni.

Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato a diverse importanti testate del fumetto Bonelli, tra cui Nathan Never, Legs Weaver e Martin Mystère, oltre a Zona X. La sua produzione ha attraversato generi e atmosfere differenti, mostrando una particolare attenzione per la costruzione delle storie e dei personaggi.

Memola era un autore capace di muoversi tra fantascienza, fantasy e avventura con uno stile personale. Le sue sceneggiature hanno contribuito a raccontare mondi immaginari nei quali il lettore poteva immergersi completamente, seguendo personaggi chiamati ad affrontare misteri, pericoli e sfide sempre nuove.

La sua scomparsa, avvenuta a soli 52 anni, ha lasciato un vuoto nel mondo del fumetto italiano. Ma il modo più autentico per ricordare un autore è forse quello di tornare alle sue opere, alle storie che ha scritto e ai personaggi che ha contribuito a creare.

Oggi, nel giorno in cui avrebbe spento 59 candeline, il ricordo di Federico Memola passa dunque attraverso le sue pagine. Perché nel fumetto, più che in altri linguaggi, un autore può continuare a vivere attraverso le storie che lascia ai propri lettori.

E quelle storie, ancora oggi, continuano a parlare a chi decide di aprire un albo e lasciarsi trasportare dalla fantasia.