Il presidente del I Municipio, Paolo Fasanaro punta il dito contro la situazione di degrado che vive il centro storico di Catania, a causa dell’inadeguata raccolta rifiuti e attacca Gema, che dovrebbe occuparsi del servizio.

«I cittadini lamentano un servizio di spazzamento insufficiente, spesso svolto meccanicamente su strade in cui è impossibile svolgere tale servizio con mezzi meccanici», sottolinea Fasanaro.

Degrado in piazze e strade

«Per non parlare delle condizioni in cui versano le piazze e le strade – continua – tra le più frequentate della nostra città. Piazza Angelo Majorana, per esempio, continuamente percorsa da turisti così come Corso Sicilia dove, da oltre un mese, chiedo che vengano ripuliti i cespugli pieni di carte, lattine e sacchetti, sono sporche e piene di rifiuti. In via Luigi Sturzo e in via Archimede, a pochi metri dalla stazione centrale, possiamo rilevare micro discariche a cielo aperto. A dir poco indecente è anche la situazione in via Galatola, a pochi passi dall’Odeon Romano, invasa da pneumatici e rifiuti edili di ogni tipo. In via Grimaldi alle spalle del Centro Polifunzionale di via Zurria, sede degli uffici comunali, è presente una vera e propria discarica».

Secondo il presidente del I Municipio, sono state inutili le richieste inoltrate da oltre un anno di installare due telecamere per individuare e sanzionare chi quotidianamente utilizza quella via come discarica privata.

I cittadini stanchi attendono risposte