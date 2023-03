Un farmaco antidiabetico, “l’Ozempic”, sta letteralmente facendo passare la fame agli americani, diabetici e non. Inclusa Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice e modella statunitense.

Grazie a questo farmaco, si dice, sia riuscita a perdere 7 chili in tre settimane così da entrare nel famigerato abito di Marilyn indossato al Met Gala del 2022. Celebrities e social media non parlano d’altro e nei Paesi anglosassoni è ormai “Ozempic-mania”.

Anche in Italia sembra arrivare l’eco di questo clamore, grazie alla perdita di peso che tante persone hanno ottenuto assumendo questo farmaco. Tuttavia, va subito detto che l’Ozempic non è un farmaco per dimagrire. Si tratta infatti di un farmaco iniettabile formulato per aiutare gli adulti che soffrono di diabete di tipo 2 a gestire la glicemia.

Sebbene non sia un farmaco per il dimagrimento, la ricerca ha dimostrato che le persone che assumono Ozempic possono perdere modeste quantità di peso durante la sua somministrazione. Per questo motivo, in alcune circostanze, un farmaco simile ma con lo stesso principio attivo, è stato indicato come trattamento per obesità e sovrappeso grave.

Il dimagrimento dipende infatti proprio dal suo principio attivo, chiamato Semaglutide, che è stato approvato negli Stati Uniti dalla FDA (Food and Drug Administration) a scopo dimagrante e quindi inserito anche in altri farmaci.

A causa della perdita di peso ottenuta da numerose persone grazie all’Ozempic, questo modo improprio di utilizzare il farmaco è diventato virale sui social media, primo fra tutti Tik Tok.

Il fenomeno ha assunto una portata tale che l’hashtag ufficiale #ozempicweghtloss ha registrato oltre 200 milioni di visualizzazioni.

L’effetto che ne è conseguito è una corsa al dimagrimento facile, ottenuta mediante l’assunzione impropria di Ozempic unicamente per perdere peso.