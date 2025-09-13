Anche il fine settimana compreso tra oggi 13 settembre e domani 14 settembre si preannuncia ricco di eventi musicali in Sicilia. Il Teatro Antico di Taormina non ha ancora chiuso i battenti per la stagione estiva e propone l’Opera Lirica questa sera con la rappresentazione dell’opera Carmen di Georges Bizet con inizio alle ore 21.

Un’opera che permetterà sia agli appassionati che ai fruitori occasionali di musica classica di vivere questo capolavoro in una location che non si smentisce mai per far vivere nel migliore dei modi gli eventi musicali.

Il Bellini International Contex 2025

Il Bellini International Context 2025 vedrà la sua serata di debutto oggi nell’omonima villa a Catania con un concerto di Gala che vedrà protagonisti il soprano Irina Lungu, il tenore Jack Swanson, le voci recitanti dell’autore dei testi Stefano Valanzuolo e di Gaetano Aronica e le immagini di Gitrop, oltre ovviamente all’immancabile presenza dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo Bellini del capoluogo etneo.

Nella serata di domani, sempre alla Villa Bellini, avrà luogo nell’ambito della stessa rassegna il concerto Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento. A comporre il team saranno il tenore Celso Albelo, il soprano Daniela Cappiello e l’Orchestra del Teatro Bellini, entrambi diretti da Eliseo Castrignanò.

Le opere rappresentate a Palermo

Questa sera a Palermo il Coro femminile del Teatro Massimo si esibirà nello stesso teatro per un concerto in foyer che proporrà una rivisitazione di Verdi e Bizet con l’accompagnamento di Claudio Marchetti al pianoforte e con la direzione di Salvatore Punturo. Si potrà assistere alle streghe di “Macbeth”, alle sigaraie di “Carmen”, alle composizioni sacre di Brahms e Faurè fino ad arrivare alle melodie di Čajkovskij e Prokofiev. Sempre a Palermo al Palazzo Chiaramonte Steri andrà in scena l’opera Le Nozze di Figaro nell’ambito della rassegna Palermo Classica.

Il Sicily Swing Fest

Spostando la nostra attenzione di nuovo su Catania dalla giornata di giovedì 11 settembre e fino a quella di domani al Sicily Swing Fest, in scena nei locali della Vecchia Dogana. Oltre alle feste e alle taster classes sarà in scena sia nella serata di oggi che in quella di domani il dj set di Claudia, di MrDewey e di Duke McVouty.

Giuliano Spina