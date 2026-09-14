Estate Clarentina, i ROCCABAND portano Mina e Battisti in Piazza della Vittoria

Si è conclusa in musica, sabato sera, l’estate carlentinese con il concerto dei ROCCABAND, tribute band dedicata a Mina e Lucio Battisti, che ha portato in Piazza della Vittoria un repertorio capace di coinvolgere il pubblico per oltre due ore.

L’evento, promosso dal Comune di San Pietro Clarenza, rappresentato dal sindaco Vincenzo Santonocito, dalla vicesindaco e assessore allo Spettacolo Desiree Daniela Delia e dalla responsabile dell’Ufficio Spettacolo, dottoressa Daniela Cantone, è stato prodotto da TSMGO Edizioni.

Protagonista della serata Antonella Rocca, cantautrice e allieva del CET – Centro Europeo di Toscolano, la scuola fondata dal maestro Mogol, che insieme alla sua band ha reso omaggio a due grandi della musica italiana, ripercorrendone alcune delle pagine più celebri.

Un viaggio musicale attraverso i successi di Mina e Lucio Battisti, affidato a interpretazioni che hanno riportato sul palco brani senza tempo, riconoscibili e ancora capaci di suscitare emozioni. Il pubblico ha cantato senza sosta per tutta la serata, seguendo ogni brano e lasciandosi trasportare dalle note di due grandi della musica italiana, Mina e Lucio Battisti.

Nel corso del concerto non sono mancati momenti di leggerezza e di diretto coinvolgimento del pubblico, che hanno reso ancora più spontaneo il rapporto tra il palco e la piazza.

Antonella Rocca ha inoltre presentato alcuni dei suoi brani personali, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere anche la sua dimensione artistica e autoriale, oltre al progetto dedicato ai grandi interpreti della musica italiana.

Con la serata dei ROCCABAND si è così chiusa l’estate carlentinese, mentre San Pietro Clarenza è già in fermento per i preparativi dei festeggiamenti che accompagneranno l’ingresso dell’autunno. Dal 18 al 20 settembre, infatti, Piazza della Vittoria tornerà protagonista con la Festa della Mostarda, appuntamento dedicato alle tradizioni popolari e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

Un passaggio di stagione che accompagna San Pietro Clarenza dalla conclusione degli appuntamenti estivi verso i nuovi eventi del calendario cittadino, mantenendo al centro musica, tradizioni e partecipazione.

jacktoto

jacktoto

jacktoto

jacktoto