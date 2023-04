Ernia torna live in Sicilia con due concerti organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Ecco le date:

Palermo s abato 22 luglio Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Festival Palermo , in collaborazione con Gomad Concerti.

– , in collaborazione con Gomad Concerti. Catania, domenica 23 luglio villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest 2023, in collaborazione con il Comune di Catania.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 5 aprile su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni, la possibilità di acquistare con carta docente e 18app e di rivendere ticket.

Ernia è senz’altro tra gli artisti che sono cresciuti di più negli ultimi anni. Gli straordinari risultati dell’album Gemelli parlano da sé: 4 dischi di platino per l’album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo Superclassico e 3 per Ferma a guardare) e 5 certificazioni oro.

Ma è soprattutto l’apprezzamento della critica ad averlo reso una delle voci più uniche, originali e autorevoli della celeberrima “Generazione 2016”, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche.

A due anni di distanza l’album Io non ho paura, in uscita il 18 novembre 2022 per Island Records, rappresenta un ulteriore step nella crescita dell’artista: è l’album della maturità in tutti i sensi, e proietta a buon diritto Ernia nell’Olimpo della musica italiana.