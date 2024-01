Nella prestigiosa cornice del centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, l’abile cavaliere palermitano Stefano Enea ha conquistato il titolo di campione regionale invernale di salto ostacoli, montando in sella a Norton de Kalvarie, il suo cavallo.

La competizione ha raggiunto l’apice durante un emozionante barrage, in cui Enea si è scontrato con il campione uscente, Rubens Cannella, anch’egli nativo di Palermo, in sella a Douglas III. Il duello tra i due cavalieri ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ma alla fine è stato Stefano Enea a emergere vittorioso, completando il percorso senza errori in un tempo straordinario di 34″74. Cannella, pur dando il massimo, ha chiuso la sua performance in 35″04 senza penalità.

Il ritorno di Enea in Sicilia è stato accolto con entusiasmo, dopo un lungo periodo trascorso a Riyad, in Arabia Saudita, dove ha svolto agonisticamente la sua attività. Anche la lotta per il bronzo ha visto un avvincente barrage tra i palermitani Adriana Restivo, Vito Di Salvo e il messinese Antonio Nasisi. Quest’ultimo ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo il percorso di spareggio con quattro penalità in un tempo di 38″21.