Enrico Mattei e la politica energetica italiana

Lunedì 5 ottobre del 2026, fate del vostro meglio per essere tutti a Catania. Nella centralissima Piazza Scammacca, a poca distanza dalla conosciuta Piazza Università, inizierà un bellissimo incontro culturale alle ore 9:00.

A Catania un incontro dedicato a Mattei

Il titolo? Enrico Mattei. Cooperazione Internazionale, Africa e Nuove Generazioni, sarà il tema intorno al quale relazioneranno, dibatteranno senza tirarsi i capelli, proveranno a indicare nuove vie per uscire dalla crisi energetica che ci attanaglia, e attanaglia l’Italia tutta, da quando siamo nati. I relatori provengono dalle file del mondo accademico e della società civile.

Cooperazione internazionale, Africa e nuove generazioni

Chi interverrà, a beneficio di un pubblico desideroso di conoscere quali strade intraprendere, per uscire dalla dipendenza energetica, ogni giorno presente nei costi esosi della benzina, una dipendenza ogni giorno punzecchianteci con bollette salate e costi energetici, arrivati alle stelle? Elenchiamo i nomi di quanti interverranno. Dobbiamo espungere i titoli di ciascuno, a motivo dello spazio a nostra disposizione.

I protagonisti del simposio

Grazie al coordinamento di Dario Moscato, prenderanno la parola Francesca Longo, Maurizio Caserta, Cettina Laudani, Daniela Fisichella, Dario Pettinato, Marco Leonardi, Salvo Pogliese, Salvo Raffa, Ruggero Razza. Un saluto ufficiale verrà rivolto, agli astanti, da Enrico Trantino, Alessandro Paolini, Giacomo Antronaco.

Con una simile “squadra” in campo, il risultato è garantito! Quale risultato desidereremmo raggiungere? Quello di coinvolgere, informare e sensibilizzare tutti voi alla conoscenza di Enrico Mattei, protagonista di eccellente rilievo del «Miracolo Economico Italiano», dal 1953 presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), vero e proprio rinnovatore dell’Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP).

Scomparso in seguito ad un misterioso incidente aereo, verificatosi il 27 ottobre del 1962, le azioni e il lascito di Enrico Mattei sono più attuali che mai. Abbiamo un disperato bisogno di energia: senza petrolio, senza metano, senza energie rinnovabili, si ferma tutto.

L’eredità di Mattei nel dibattito sull’energia

Grazie all’energia ci riscaldiamo, grazie all’energia ci muoviamo con i mezzi di trasporto, grazie all’energia sono in grado di scrivere per tutti voi, in questi minuti, il pezzo che leggete in questo momento, davanti ai vostri occhi. Ritroviamoci tutti a Catania, Lunedì 5 ottobre 2026. Ritroviamoci nel nome di un Grande Italiano, ritroviamoci nell’interesse di tutti noi. Ritroviamoci, sic et simpliciter, nel nome di Enrico Mattei.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Riproponiamo la locandina del Convegno su Enrico Mattei. Catania, Lunedì 5 Ottobre 2026, con inizio alle ore 9:00 presso Piazza Scammacca [nei pressi della centralissima Piazza Università di Catania]. Non mancate, invitate amici, conoscenti, vicini di casa: il futuro dell’energia, in Italia, potrà solo essere [ri]scritto grazie alla partecipazione di tutti noi!)

Autodafé Immaginato, puntata n° 81 di venerdì 2 ottobre 2026